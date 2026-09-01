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AGENDA · Colonzelle

Concert Piano et Cordes Petit Palais de Chaillot Colonzelle

dimanche 27 septembre 2026 · Petit Palais de Chaillot · Colonzelle

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Lieu
Petit Palais de Chaillot
Adresse
10 Rue de la Mairie
Ville
26230 Colonzelle
Département
Drôme
Tarif
20 Non adhérents

Colonzelle

Concert Piano et Cordes

Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Rebecca Chaillot, piano
Baptiste Chaillot, violon
Sabine Garonne, violon
Lyda Chen Argerich, alto
Sébastien Charles, violoncelle.
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Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

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English :

Rebecca Chaillot, piano
Baptiste Chaillot, violin
Sabine Garonne, violin
Lyda Chen Argerich, viola
Sébastien Charles, cello.

L’événement Concert Piano et Cordes Colonzelle a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes

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