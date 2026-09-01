Concert Piano et Cordes Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Informations pratiques

Colonzelle

Concert Piano et Cordes

Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 20 EUR

Non adhérents

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Rebecca Chaillot, piano

Baptiste Chaillot, violon

Sabine Garonne, violon

Lyda Chen Argerich, alto

Sébastien Charles, violoncelle.

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Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

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English :

Rebecca Chaillot, piano

Baptiste Chaillot, violin

Sabine Garonne, violin

Lyda Chen Argerich, viola

Sébastien Charles, cello.

L’événement Concert Piano et Cordes Colonzelle a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes