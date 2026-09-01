Concert Piano et Cordes Petit Palais de Chaillot Colonzelle
dimanche 27 septembre 2026 · Petit Palais de Chaillot · Colonzelle
Informations pratiques
Colonzelle
Concert Piano et Cordes
Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – 20 EUR
Non adhérents
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-27
Rebecca Chaillot, piano
Baptiste Chaillot, violon
Sabine Garonne, violon
Lyda Chen Argerich, alto
Sébastien Charles, violoncelle.
.
Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rebecca Chaillot, piano
Baptiste Chaillot, violin
Sabine Garonne, violin
Lyda Chen Argerich, viola
Sébastien Charles, cello.
L’événement Concert Piano et Cordes Colonzelle a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes
À voir aussi à Colonzelle (Drôme)
- Cinema Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle 26 septembre 2026
- Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle 27 septembre 2026
- Masterclass de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle 25 octobre 2026
- Récital de piano Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle 25 octobre 2026
- Recital deux pianos Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle 1 novembre 2026