Concert piano et orchestre à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala
Concert piano et orchestre à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala samedi 11 octobre 2025.
Concert piano et orchestre à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala Aveyron
Tarif : – – EUR
participation au chapeau
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Gilles Liacopoulos avec des musiciens du CNSP de Paris (conservatoire national supérieur de Paris).
Au programme, Bach concerto pour piano en ré mineur, concerto Brandebourgeois n° 5, suite pour orchestre n°2.
Réservations conseillées.
Un moment convivial en mode auberge espagnole suivra le concert.
Les peintures d’Anna Paszkowska « Bleu en résonnance » seront (pour peu de temps encore) toujours visibles. .
La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala 12200 Aveyron Occitanie +33 6 75 65 46 34
English :
Gilles Liacopoulos with musicians from the CNSP Paris (Conservatoire National Supérieur de Paris).
On the program, Bach: piano concerto in D minor, Brandenburg concerto no. 5, suite for orchestra no. 2.
Reservations recommended.
German :
Gilles Liacopoulos mit Musikern des CNSP de Paris (Conservatoire National Supérieur de Paris).
Auf dem Programm steht Bach: Klavierkonzert in d-Moll, Brandenburgisches Konzert Nr. 5, Suite für Orchester Nr. 2.
Reservierungen werden empfohlen.
Italiano :
Gilles Liacopoulos con i musicisti del CNSP di Parigi (Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi).
In programma: Bach: concerto per pianoforte e orchestra in re minore, Concerto brandeburghese n. 5, suite per orchestra n. 2.
È consigliata la prenotazione.
Espanol :
Gilles Liacopoulos con músicos del CNSP (Conservatorio Nacional Superior de París).
En el programa: Bach: concierto para piano en re menor, Concierto de Brandemburgo nº 5, suite para orquesta nº 2.
Se recomienda reservar.
L’événement Concert piano et orchestre à La Grange Musicale La Bastide l’Evêque Le Bas Ségala a été mis à jour le 2025-09-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)