Concert Piano et Violon Renaud Capucon et Guillaume Bellom Nancy

Concert Piano et Violon Renaud Capucon et Guillaume Bellom

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

42

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-11-24 20:00:00

fin : 2025-11-24 22:00:00

Date(s) :

2025-11-24

Il est sans doute inutile de présenter Renaud Capuçon. C’est probablement le violoniste français le plus connu et extrêmement rares sont ceux qui n’en ont jamais entendu parler.

Comme il a lui-même grandi au contact de ses aînés, Renaud Capuçon transmet volontiers à ses cadets son expérience et son talent en partageant avec eux le vécu de la scène, l’exigence du concert et l’émotion de l’instant. Son goût de l’échange s’épanouit dans les constellations variées du répertoire chambriste. Pour ce concert il est rejoint par Guillaume Bellom, son complice de longue date, avec au programme un joyau toujours apprécié du public, la sonate “le Printemps” de Beethoven et un bijou du post-romantisme germanique peu souvent donné à la scène, la sonate de Richard Strauss.

Billetterie à venir.Tout public

42 .

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 83 81 98 36

English :

Renaud Capuçon needs no introduction. He is probably the best-known French violinist, and there are very few who have never heard of him.

Having himself grown up in contact with his elders, Renaud Capuçon willingly passes on his experience and talent to his younger contemporaries, sharing with them the experience of the stage, the demands of the concert and the emotion of the moment. His taste for exchange flourishes in the varied constellations of the chamber repertoire. For this concert, he is joined by Guillaume Bellom, his long-standing accomplice, with a program that is always a crowd-pleaser, Beethoven?s Spring Sonata, and a jewel of German post-romanticism rarely performed on stage, the Richard Strauss Sonata.

Tickets to follow.

German :

Renaud Capuçon muss man wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Er ist wahrscheinlich der bekannteste französische Violinist und es gibt nur wenige, die noch nie von ihm gehört haben.

Da er selbst im Kontakt mit seinen älteren Geschwistern aufgewachsen ist, gibt Renaud Capuçon seine Erfahrung und sein Talent gerne an seine jüngeren Geschwister weiter, indem er mit ihnen die Erfahrungen der Bühne, die Anforderungen des Konzerts und die Emotionen des Augenblicks teilt. Seine Freude am Austausch blüht in den vielfältigen Konstellationen des kammermusikalischen Repertoires auf. In diesem Konzert wird er von seinem langjährigen Partner Guillaume Bellom begleitet. Auf dem Programm stehen ein immer wieder gern gehörtes Juwel, die Frühlingssonate von Beethoven, und ein selten aufgeführtes Juwel der deutschen Postromantik, die Sonate von Richard Strauss.

Karten werden in Kürze erhältlich sein.

Italiano :

Probabilmente non c’è bisogno di presentare Renaud Capuçon. È probabilmente il violinista francese più conosciuto e sono pochissime le persone che non hanno mai sentito parlare di lui.

Così come è cresciuto a contatto con i suoi anziani, Renaud Capuçon trasmette volentieri la sua esperienza e il suo talento ai suoi coetanei più giovani, condividendo con loro l’esperienza del palcoscenico, le esigenze del concerto e l’emozione del momento. Il suo gusto per la condivisione fiorisce nelle varie costellazioni del repertorio cameristico. Per questo concerto è affiancato da Guillaume Bellom, suo collaboratore di lunga data, con un programma che è sempre un successo di pubblico, la Sonata della Primavera di Beethoven, e un gioiello del post-romanticismo tedesco raramente eseguito, la Sonata di Richard Strauss.

Biglietti a seguire.

Espanol :

Probablemente no sea necesario presentar a Renaud Capuçon. Es probablemente el violinista francés más conocido, y hay muy poca gente que no haya oído hablar de él.

Al igual que él mismo creció en contacto con sus mayores, Renaud Capuçon transmite de buen grado su experiencia y su talento a sus contemporáneos más jóvenes, compartiendo con ellos la experiencia del escenario, las exigencias del concierto y la emoción del momento. Su gusto por compartir florece en las variadas constelaciones del repertorio de cámara. Para este concierto le acompaña Guillaume Bellom, su cómplice desde hace mucho tiempo, con un programa que siempre atrae al público, la Sonata Primavera de Beethoven, y una joya del postromanticismo alemán poco interpretada, la Sonata de Richard Strauss.

Entradas a la venta.

L’événement Concert Piano et Violon Renaud Capucon et Guillaume Bellom Nancy a été mis à jour le 2025-06-08 par DESTINATION NANCY