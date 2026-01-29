Concert Piano et voix autour des poèmes de Marie Stuart et Lord Byron Salle B Centre diocésain Besançon
Concert Piano et voix autour des poèmes de Marie Stuart et Lord Byron
Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01
2026-03-01
Que suis-je, hélas, et de quoi sert ma vie ? ou Pourquoi y a-t-il en vous tant de beauté ?
avec Aglaya Zinchenko (piano), Dragana Serbanovic (voix) et Agnès Henry (script et narration)
Cette histoire musicale est tissée autour des poèmes de Marie Stuart, reine d’Ecosse, de France et héritière légitime d’Angleterre, et des poèmes de Lord Byron, poète britannique et descendant de la famille des Stuart. La musique de Schumann, Rimski-Korsakov, Aliabiev, Tchaïkovski, Glière, Lachner, Gounod, Saint-Saëns nous permet de naviguer entre ces deux destinées hors du commun. .
Salle B Centre diocésain 20, Rue Mégevand Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 25 17 17 mediationculturelle.aghc@gmail.com
