Informations pratiques

Bourg-Madame

CONCERT PIANO/FLÛTE: DE VIENNE À BUENOS AIRES ENTRE ÉLÉGANCE ET PASSION CALDEGAS

Bourg-Madame Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert De Vienne à Buenos Aires entre élégance et passion Dans les jardins de la Bressola GRATUIT….

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Bourg-Madame 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 52 41

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English :

From Vienna to Buenos Aires: Between Elegance and Passion Concert In the gardens of La Bressola FREE….

L’événement CONCERT PIANO/FLÛTE: DE VIENNE À BUENOS AIRES ENTRE ÉLÉGANCE ET PASSION CALDEGAS Bourg-Madame a été mis à jour le 2026-08-07 par OTC PYRENEES CERDAGNE