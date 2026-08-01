CONCERT PIANO/FLÛTE: DE VIENNE À BUENOS AIRES ENTRE ÉLÉGANCE ET PASSION CALDEGAS Bourg-Madame
mercredi 12 août 2026 · Bourg-Madame
Informations pratiques
Bourg-Madame
CONCERT PIANO/FLÛTE: DE VIENNE À BUENOS AIRES ENTRE ÉLÉGANCE ET PASSION CALDEGAS
Bourg-Madame Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Concert De Vienne à Buenos Aires entre élégance et passion Dans les jardins de la Bressola GRATUIT….
.
Bourg-Madame 66760 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 04 52 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
From Vienna to Buenos Aires: Between Elegance and Passion Concert In the gardens of La Bressola FREE….
L’événement CONCERT PIANO/FLÛTE: DE VIENNE À BUENOS AIRES ENTRE ÉLÉGANCE ET PASSION CALDEGAS Bourg-Madame a été mis à jour le 2026-08-07 par OTC PYRENEES CERDAGNE