Concert piano, handpan et chant avec Florent et Natasja – Saint-Martial-Entraygues, 24 mai 2025 15:00, Saint-Martial-Entraygues.

Corrèze

Début : 2025-05-24 15:00:00

fin : 2025-05-24

2025-05-24

Ce concert propose un voyage musical mêlant piano, handpan et chant. Florent et Natasja invitent à une expérience immersive et sensorielle, entre harmonie et émotion. Au bord de la rivière il fera sans doute frais! Prévoyez plaid et coussins pour être la plus confort possible. Gouter partagé après le concert .

Saint-Martial-Entraygues 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 88 65 60 80

