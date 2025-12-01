Concert Piano Espace art et essai Hauterives
Concert Piano Espace art et essai Hauterives samedi 20 décembre 2025.
Concert Piano
Espace art et essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 18:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Avec Guillaume Dorel, compositions et improvisations et Victor Peugnet, classique et divers.
.
Espace art et essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 060825387
English :
With Guillaume Dorel, compositions and improvisations, and Victor Peugnet, classical and miscellaneous.
L’événement Concert Piano Hauterives a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche