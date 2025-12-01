Concert Piano Espace art et essai Hauterives

Concert Piano

Espace art et essai 5 place de la mairie Hauterives Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Avec Guillaume Dorel, compositions et improvisations et Victor Peugnet, classique et divers.

.

Espace art et essai 5 place de la mairie Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 060825387

English :

With Guillaume Dorel, compositions and improvisations, and Victor Peugnet, classical and miscellaneous.

L’événement Concert Piano Hauterives a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche