Concert Piano & Mezzo Soprano Chemin de Saint-Julien Saint-Jean-du-Doigt samedi 13 décembre 2025.
Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Finistère
Début : 2025-12-13 18:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13 2025-12-14
L’association de Pont ar Gler vous propose un duo Schuman et Schubert par Thibault Guillemin & Charlotte Martin.
Programme Frauenliebe und leben et Dichterliebe de Schumann et quelques lieder des Winterreise de Schubert.
Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .
Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38
