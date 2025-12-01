Concert Piano & Mezzo Soprano Chemin de Saint-Julien Saint-Jean-du-Doigt

Concert Piano & Mezzo Soprano

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

L’association de Pont ar Gler vous propose un duo Schuman et Schubert par Thibault Guillemin & Charlotte Martin.

Programme Frauenliebe und leben et Dichterliebe de Schumann et quelques lieder des Winterreise de Schubert.

Comme toujours, nous vous proposons de nous retrouver autour d’un verre après le concert. .

Chemin de Saint-Julien Atelier de Pont ar Gler Saint-Jean-du-Doigt 29630 Finistère Bretagne +33 6 14 38 63 38

English :

L’événement Concert Piano & Mezzo Soprano Saint-Jean-du-Doigt a été mis à jour le 2025-11-26 par OT BAIE DE MORLAIX