Concert piano Château de Bourgon Montsûrs

Concert piano

Château de Bourgon 455 impasse du château Montsûrs Mayenne

Début : 2025-11-23 16:00:00

fin : 2025-11-23 19:00:00

2025-11-23

Concert avec Franck Ciup virtuose et pédagogue au piano Du piano classique, musiques de films aux grandes chansons

Dans le cadre du Festival Musique & Patrimoine en Pays de la Loire, Isabelle et Alain Ducatillon ont le plaisir de vous convier à un concert de mécénat exceptionnel, donné au profit de la restauration du Château de Bourgon.

Cet événement s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine local et de soutien à la conservation de ce lieu emblématique. Votre présence contribuera directement à la collecte de dons en faveur de la restauration du château.

Sur inscription, places limitées.

En remerciement, un cocktail sera offert pour les mécènes en fin de concert.

Merci pour le partenariat de la Fondation du Patrimoine et des VMF. .

Château de Bourgon 455 impasse du château Montsûrs 53150 Mayenne Pays de la Loire +33 6 11 37 29 99 chateaudebourgon@gmail.com

English :

Concert with piano virtuoso and teacher Franck Ciup From classical piano and film music to classic songs

German :

Konzert mit Franck Ciup Virtuose und Pädagoge am Klavier Von klassischem Klavier, Filmmusik bis zu großen Chansons

Italiano :

Concerto con il virtuoso del pianoforte e insegnante Franck Ciup Pianoforte classico, musica da film e grandi canzoni

Espanol :

Concierto con el virtuoso del piano y profesor Franck Ciup Piano clásico, música de cine y las grandes canciones

