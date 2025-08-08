Concert Piano piano Babx & Adrien Mondot Rue Kerdiaoulig Moëlan-sur-Mer

Concert Piano piano Babx & Adrien Mondot

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 17:00:00

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-05

Piano piano raconte les retrouvailles de David Babin et Adrien Mondot, artistes unis par une amitié née au début des années 2000 dans un lieu alternatif d’Avignon. Tandis que l’un explore ses premières chansons au piano, l’autre s’évade du monde de l’informatique par le jonglage. De cette rencontre naît une collaboration artistique singulière.

Sur scène, leur spectacle fusionne musique et arts visuels dans un espace-image immersif, où piano, mouvements et projections deviennent les vecteurs d’une rêverie sensorielle. L’image prolonge la musique, comble ses silences et en traduit les vibrations, tandis que les sons révèlent les nuances visuelles. Ensemble, ils explorent l’abstraction et l’impressionnisme pour faire ressentir l’invisible la résonance de l’air, l’écho du silence, l’obscurité sonore… Une expérience poétique et sensible, où se rencontrent le visible et l’audible dans une harmonie délicate. .

Rue Kerdiaoulig Centre culturel L’Ellipse Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 71 00

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Piano piano Babx & Adrien Mondot Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-10-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS