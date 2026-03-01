Concert Piano rue de l’abbé Verger Pontchâteau
Concert Piano
rue de l’abbé Verger Salle culturelle Pontchâteau Loire-Atlantique
Début : 2026-04-08 18:30:00
fin : 2026-04-08 18:30:00
2026-04-08
Concert piano
Mercredi 8 avril à 18h30, salle culturelle de Guenrouët
Enseignante référente Adeline Guihard
Renseignements et inscriptions Ecole de musique 02 40 88 07 06 .
rue de l’abbé Verger Salle culturelle Pontchâteau 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr
