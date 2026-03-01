Concert Piano rue de l’abbé Verger Pontchâteau

Concert Piano

rue de l’abbé Verger Salle culturelle Pontchâteau Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 18:30:00

fin : 2026-04-08 18:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Concert piano

Mercredi 8 avril à 18h30, salle culturelle de Guenrouët

Enseignante référente Adeline Guihard

Renseignements et inscriptions Ecole de musique 02 40 88 07 06 .

rue de l’abbé Verger Salle culturelle Pontchâteau 44530 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 01 40 10 otsi@cc-paysdepontchateau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Piano Pontchâteau a été mis à jour le 2026-03-01 par ADT44