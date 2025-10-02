Concert Piano préparé, électroacoustique et vidéo Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement

Concert Piano préparé, électroacoustique et vidéo Frac Sud Cité de l’art contemporain Marseille 2e Arrondissement jeudi 2 octobre 2025.

Concert Piano préparé, électroacoustique et vidéo

Jeudi 2 octobre 2025. Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-02

fin : 2025-10-02

2025-10-02

Piano Loop est une forme au répertoire de Piano and Co qui a pour particularité de se recréer en fonction du lieu qui l’accueille, pensée comme une œuvre ouverte et évolutive.

Sur scène, Nathalie NÉGRO est au piano préparé et dialogue avec le dispositif électroacoustique d’Olivier STALLA, compositeur à large spectre, formé entre autres auprès d’Emmanuel NUNES.



Cette performance au FRAC Sud, où actuellement trois expositions se déclinent autour du geste de l’artiste, vient s’inscrire en résonance avec cette thématique.



Le piano préparé devient terrain de textures, de frictions, de résonances insoupçonnées. Les gestes du jeu pianistique de Nathalie NÉGRO, captés en direct, sont projetés en vidéo, plongeant au cœur de l’instrument, révélant la matrice et la matière sonore en train de naître.



L’électroacoustique entre en interaction avec le piano, tissant un jeu de boucles, de réponses, de mémoires immédiates, par des sons transformés en direct. Un concert-performance pensé comme un corps vivant en constante métamorphose.

Une expérience à découvrir, en entrée libre sur réservation, où le geste musical se fait l’écho du lieu d’accueil, de son contexte, et de l’architecture si singulière du grand Kengo KUMA. .

Frac Sud Cité de l’art contemporain 20 Boulevard De Dunkerque Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 91 27 55 accueil@fracsud.org

Piano Loop is a form in Piano and Co?s repertoire which has the particularity of recreating itself according to the venue, conceived as an open, evolving work.

Piano Loop ist eine Form im Repertoire von Piano and Co, die als offenes, sich entwickelndes Werk gedacht ist und sich je nach Ort neu erschafft.

Piano Loop è una forma del repertorio di Piano and Co che ha la particolarità di essere ricreata a seconda del luogo in cui viene eseguita, concepita come un’opera aperta e in evoluzione.

Piano Loop es una forma del repertorio de Piano and Co que tiene la particularidad de recrearse en función del lugar en el que se interpreta, concebida como una obra de arte abierta y en evolución.

