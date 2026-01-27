Concert Piano Romantique Auditorium du CIM Bar-le-Duc
Concert Piano Romantique Auditorium du CIM Bar-le-Duc samedi 14 février 2026.
Concert Piano Romantique
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Etoile Bar-le-Duc Meuse
Concert de piano romantique Chopin, Schubert, Scriabine.
Venez fêter la Saint-Valentin avec le Rotary Club de Bar-le-Duc.
Places en vente à la Bijouterie des 2 Barbeaux à Bar-le-Duc, ou sur place.Tout public
Auditorium du CIM 8 Rue de l’Etoile Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 6 37 73 43 03
English :
Romantic piano concert: Chopin, Schubert, Scriabin.
Come celebrate Valentine’s Day with the Rotary Club of Bar-le-Duc.
Tickets on sale at Bijouterie des 2 Barbeaux in Bar-le-Duc, or on site.
