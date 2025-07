Concert « Piano Rouge » avec Frédéric DE VERDE L’Eglise de Saint-Georges d’Oléron Saint-Georges-d’Oléron

Concert « Piano Rouge » avec Frédéric DE VERDE

L’Eglise de Saint-Georges d’Oléron 28 Rue des Dames Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

étudiants, demandeurs d’emploi, personne mobilité réduite sur justificatif

Début : 2025-08-07 21:00:00

Frédéric La Verde, pianiste virtuose, présente son concert « Le Piano Rouge » avec un répertoire allant du classique au jazz. Ne manquez pas sa performance le 7 août à l’Église de Saint-Georges d’Oléron.

L’Eglise de Saint-Georges d’Oléron 28 Rue des Dames Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 37 13 20 baladesmusicalesenoleron@gmail.com

English : Piano Rouge » concert with Frédéric DE VERDE

Virtuoso pianist Frédéric La Verde presents his concert « Le Piano Rouge » with a repertoire ranging from classical to jazz. Don?t miss his performance on August 7 at the Church of Saint-Georges d?Oléron.

German : Konzert « Piano Rouge » mit Frédéric DE VERDE

Der virtuose Pianist Frédéric La Verde präsentiert sein Konzert « Le Piano Rouge » mit einem Repertoire, das von Klassik bis Jazz reicht. Verpassen Sie nicht seinen Auftritt am 7. August in der Kirche von Saint-Georges d’Oléron.

Italiano :

Il pianista virtuoso Frédéric La Verde presenta il suo concerto « Le Piano Rouge », con un repertorio che spazia dalla musica classica al jazz. Non perdetevi la sua esibizione il 7 agosto presso la Chiesa di Saint-Georges d’Oléron.

Espanol : Concierto « Red Piano » con Frédéric DE VERDE

El virtuoso pianista Frédéric La Verde presenta su concierto « Le Piano Rouge », con un repertorio que abarca desde la música clásica hasta el jazz. No se pierda su actuación el 7 de agosto en la iglesia de Saint-Georges d’Oléron.

