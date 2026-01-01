Concert piano & violon Le Rex Champagnole

Sonates et Sonatines, Mozart, Schubert, Dvorak par Johnny Zefferini et Stéphane Ganard.   .

Le Rex 26 rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 7 50 41 54 42  musiques.aufildelain@orange.fr

