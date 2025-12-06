Concert Piano-Violon La Halle Musicale Belvès

mairie Pays de Belvès Dordogne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Retrouvez la violoniste Camille Théveneau et la pianiste Jodyline Gallavardin

Grande salle de la mairie de Belvès. Au programme, 3 sonates de Mozart, Mendelssohn et Brahms, ainsi qu’une sérénade de Amy Beach.

Entrée 15 €, gratuit pour les de 16 ans

Renseignements réservations 06 71 08 74 57

Retrouvez la violoniste Camille Théveneau et la pianiste Jodyline Gallavardin

Samedi 6, à 14h30, à la salle de la mairie de Belvès. Les 2 musiciennes interpréteront un programme comprenant 3 sonates de Mozart, Mendelssohn et Brahms, ainsi qu’une sérénade de Amy Beach.

Entrée 15 €, gratuit pour les moins de 16 ans et les femmes enceintes.

Renseignements réservations 06 71 08 74 57

Ce concert sera précédé, à 12h30, d’un repas au restaurant Le Home à côté de la salle de concert , en présence et en l’honneur des musiciennes. 25 € pour 3 plats. Réservation obligatoire aux 05 53 29 01 65 .

mairie Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57

English : Concert Piano-Violon La Halle Musicale Belvès

Join violinist Camille Théveneau and pianist Jodyline Gallavardin

Belvès town hall. On the program, 3 sonatas by Mozart, Mendelssohn and Brahms, plus a serenade by Amy Beach.

Admission 15?, free for children under 16

Booking information: 06 71 08 74 57

L’événement Concert Piano-Violon La Halle Musicale Belvès Pays de Belvès a été mis à jour le 2025-11-28 par Périgord Noir Vallée Dordogne