Concert Piano-Violon La Halle Musicale Belvès Pays de Belvès
Concert Piano-Violon La Halle Musicale Belvès Pays de Belvès samedi 6 décembre 2025.
Concert Piano-Violon La Halle Musicale Belvès
mairie Pays de Belvès Dordogne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Retrouvez la violoniste Camille Théveneau et la pianiste Jodyline Gallavardin
Samedi 6, à 14h30, à la salle de la mairie de Belvès. Les 2 musiciennes interpréteront un programme comprenant 3 sonates de Mozart, Mendelssohn et Brahms, ainsi qu’une sérénade de Amy Beach.
Entrée 15 €, gratuit pour les moins de 16 ans et les femmes enceintes.
Renseignements réservations 06 71 08 74 57
Ce concert sera précédé, à 12h30, d’un repas au restaurant Le Home à côté de la salle de concert , en présence et en l’honneur des musiciennes. 25 € pour 3 plats. Réservation obligatoire aux 05 53 29 01 65 .
mairie Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 08 74 57
English : Concert Piano-Violon La Halle Musicale Belvès
Join violinist Camille Théveneau and pianist Jodyline Gallavardin
Belvès town hall. On the program, 3 sonatas by Mozart, Mendelssohn and Brahms, plus a serenade by Amy Beach.
Admission 15?, free for children under 16
Booking information: 06 71 08 74 57
