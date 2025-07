CONCERT PIANO-VIOLON Le Soulié

CONCERT PIANO-VIOLON Le Soulié samedi 26 juillet 2025.

CONCERT PIANO-VIOLON

Château de Grandsagnes Le Soulié Hérault

Début : 2025-07-26

fin : 2025-07-26

2025-07-26

Concert avec Nathalia Morozova au piano et Eunsley Park au violon

Sonates pour violon et piano Brahms, Prokofiev, De Falla, Vitali…

Château de Grandsagnes Le Soulié 34330 Hérault Occitanie +33 9 73 03 16 45

English :

Concert: with Nathalia Morozova on piano and Eunsley Park on violin

Sonatas for violin and piano: Brahms, Prokofiev, De Falla, Vitali…

German :

Konzert: mit Nathalia Morozova am Klavier und Eunsley Park an der Violine

Sonaten für Violine und Klavier: Brahms, Prokofiev, De Falla, Vitali…

Italiano :

Concerto: con Nathalia Morozova al pianoforte e Eunsley Park al violino

Sonate per violino e pianoforte: Brahms, Prokofiev, De Falla, Vitali…

Espanol :

Concierto: con Nathalia Morozova al piano y Eunsley Park al violín

Sonatas para violín y piano: Brahms, Prokofiev, De Falla, Vitali…

