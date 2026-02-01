Concert Piano-Voix Auditorium du Conservatoire Charles Munch Paris
Le Département des Musiques Actuelles Amplifiées vous invite à un nouveau concert, cette fois-ci autour du piano et du chant !
Venez nombreux découvrir un concert mettant à l’honneur le répertoire actuel : des chansons que vous connaissez tous, réinterprétées par nos artistes talentueux.
Les classes des Musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire Charles Munch vous propose un nouveau concert !
Le vendredi 20 février 2026
de 19h00 à 20h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Tout public.
Auditorium du Conservatoire Charles Munch 7 rue duranti 75011 Paris
