Concert Piano-Voix Auditorium du Conservatoire Charles Munch Paris

Le Département des Musiques Actuelles Amplifiées vous invite à un nouveau concert, cette fois-ci autour du piano et du chant !

Venez nombreux découvrir un concert mettant à l’honneur le répertoire actuel : des chansons que vous connaissez tous, réinterprétées par nos artistes talentueux.

Les classes des Musiques Actuelles Amplifiées du Conservatoire Charles Munch vous propose un nouveau concert !

Le vendredi 20 février 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Auditorium du Conservatoire Charles Munch 7 rue duranti 75011 Paris

https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#



Afficher la carte du lieu Auditorium du Conservatoire Charles Munch et trouvez le meilleur itinéraire

