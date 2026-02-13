Concert piano-voix avec Hélène Grandsire à la maison des ZAMY, La maison des ZAMY, Feuquières-en-Vimeu

Concert piano-voix avec Hélène Grandsire à la maison des ZAMY Samedi 28 mars, 18h30 La maison des ZAMY Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-28T18:30:00+01:00 – 2026-03-28T20:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T18:30:00+01:00 – 2026-03-28T20:00:00+01:00

Billetterie officielle : Hormur → https://hormur.com/event/019bac68-ffd5-7302-9be0-d53c84f34301 (seules les réservations faites sur Hormur sont valables)

Venez vivre un moment hors du temps lors du Concert piano-voix chez l’habitant à Feuquières-en-Vimeu. Hélène Grandsire vous invite à une soirée musicale intime à la maison des ZAMY, chez Odile. Ce concert unique vous fera voyager entre compositions personnelles et arrangements poétiques, pour une expérience qui éveille les sens. Avec des places limitées, chaque note jouée et chaque mot chanté résonneront d’une manière inoubliable. Ne manquez pas cette occasion de soutenir l’artiste tout en profitant d’une soirée chaleureuse et conviviale. 28/03/2026 Maison des ZAMY ️ À partir de 10 €, places limitées → Découvrez l’artiste et réservez votre place sur hormur.com

Soutenez la scène locale et vivez une rencontre à taille humaine entre artiste, hôte et public — réservez sur Hormur pour sécuriser votre place et recevoir l’adresse précise : https://hormur.com/event/019bac68-ffd5-7302-9be0-d53c84f34301

La maison des ZAMY Feuquières-en-Vimeu Feuquières-en-Vimeu 80210 Somme Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://hormur.com/event/019bac68-ffd5-7302-9be0-d53c84f34301 »}] [{« link »: « https://hormur.com/event/019bac68-ffd5-7302-9be0-d53c84f34301 »}]

Concert piano-voix intimiste à Feuquières-en-Vimeu, 28 mars 2026 Hormur Musique