Concert piano-voix Carpedien Cabourg

Carpedien 71 Avenue de la Mer Cabourg Calvados

Début : 2025-10-18 19:00:00

fin : 2025-12-20 23:00:00

2025-10-18 2025-11-15 2025-12-20

Découvrez les plus grands tubes de la variété internationale, revisités par Aurélie au piano et au chant. Une soirée musicale et conviviale à ne pas manquer au Carpedien le 3ème samedi du mois. .

English : Concert piano-voix

Discover the greatest hits of international variety, revisited by Aurélie on piano and vocals. A musical evening not to be missed at the Carpedien.

German : Concert piano-voix

Entdecken Sie die größten Hits der internationalen Varietät, die von Aurélie am Klavier und mit Gesang neu interpretiert werden. Ein musikalischer und geselliger Abend, den Sie im Carpedien nicht verpassen sollten.

Italiano :

Scoprite i più grandi successi del varietà internazionale, rivisitati da Aurélie al pianoforte e alla voce. Una serata musicale da non perdere al Carpedien.

Espanol :

Descubra los grandes éxitos de la variedad internacional, revisitados por Aurélie al piano y a la voz. Una velada musical que no debe perderse en el Carpedien.

L’événement Concert piano-voix Cabourg a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Cabourg