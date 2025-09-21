Concert piano-voix Chapelle des Roses Serruelles

Concert piano-voix Chapelle des Roses

Lieu-dit Chaume des Petites Croix Serruelles Cher

Tarif : – –

Début : Dimanche 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Dans cette jolie chapelle cachée en pleine campagne, profitez d’un concert exclusif donné par Dominique Kovacs, auteure-compositeur. Une occasion à ne pas manquer pour découvrir ce petit patrimoine religieux à Serruelles.

Dominique Kovacs, chanteuse engagée vous déroulera à bord de son piano ses compositions chansons d’amour et d’humour, des histoires des plus drôles au plus sérieuses… .

Lieu-dit Chaume des Petites Croix Serruelles 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 39 65 84

English :

In this pretty chapel tucked away in the countryside, enjoy an exclusive concert by Dominique Kovacs, singer-songwriter. An opportunity not to be missed to discover this small religious heritage in Serruelles.

German :

Genießen Sie in dieser hübschen, auf dem Land versteckten Kapelle ein exklusives Konzert der Singer-Songwriterin Dominique Kovacs. Eine Gelegenheit, die Sie sich nicht entgehen lassen sollten, um dieses kleine religiöse Erbe in Serruelles zu entdecken.

Italiano :

In questa graziosa cappella nascosta nella campagna, godetevi un concerto esclusivo di Dominique Kovacs, cantautore. Un’occasione da non perdere per scoprire questo piccolo patrimonio religioso di Serruelles.

Espanol :

En esta bonita capilla escondida en el campo, disfrute de un concierto exclusivo a cargo de Dominique Kovacs, cantautor. Una oportunidad que no debe perderse para descubrir este pequeño patrimonio religioso de Serruelles.

