Concert Piano, Voix et Violon Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Concert Piano, Voix et Violon
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-10-17 20:30:00
fin : 2025-10-17
[PIANO, VOIX & VIOLON]
Avez-vous des plans pour le vendredi 17 octobre au soir ?
On vous invite à vivre avec nous un moment suspendu pour la deuxième édition de notre concert à la bougie.
Imaginez une soirée d’automne au coin du feu, baignée de douce musique… Quel bon plan pour se détendre !
Vendredi 17 octobre 20H30 | Entrée libre participation au chapeau (vos dons sont les bienvenus !)
Avec un trio de professeurs de la ME2C | Matthias Barlier (piano), Sarah Brandmeyer (voix) et Constance Durant (violon)
Invitez vos amis et venez partager cette expérience unique !
Infos et inscription maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25Tout public
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
English :
[PIANO, VOICE & VIOLIN]
Do you have plans for the evening of Friday, October 17?
We invite you to join us for the second edition of our candlelight concert.
Imagine an autumn evening by the fire, bathed in soft music… What a great way to relax!
Friday, October 17 8:30 p.m. | Free admission ? participation by the hat (donations welcome!)
With a trio of teachers from ME2C | Matthias Barlier (piano), Sarah Brandmeyer (voice) and Constance Durant (violin)
Invite your friends and share this unique experience!
Info and registration: maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25
German :
[KLAVIER, STIMME & VIOLINE]
Haben Sie schon Pläne für Freitagabend, den 17. Oktober?
Wir laden Sie ein, mit uns einen schwebenden Moment bei der zweiten Auflage unseres Kerzenlichtkonzerts zu erleben.
Stellen Sie sich einen Herbstabend am Kamin vor, der in sanfte Musik getaucht ist? Was für ein guter Plan, um sich zu entspannen!
Freitag, 17. Oktober 20H30 | Freier Eintritt ? Hutbeteiligung (Ihre Spenden sind willkommen!)
Mit einem Trio von ME2C-Lehrern | Matthias Barlier (Klavier), Sarah Brandmeyer (Stimme) und Constance Durant (Violine)
Laden Sie Ihre Freunde ein und teilen Sie diese einzigartige Erfahrung!
Infos und Anmeldung: maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25
Italiano :
[PIANOFORTE, VOCE E VIOLINO]
Avete programmi per la sera di venerdì 17 ottobre?
Vi invitiamo a partecipare alla seconda edizione del nostro concerto a lume di candela.
Immaginate una serata autunnale accanto al fuoco, immersi in una musica soft… Che bel modo di rilassarsi!
Venerdì 17 ottobre ore 20.30 | Ingresso libero ?
Con un trio di insegnanti del ME2C | Matthias Barlier (pianoforte), Sarah Brandmeyer (voce) e Constance Durant (violino)
Invitate i vostri amici e venite a condividere questa esperienza unica!
Informazioni e iscrizioni: maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25
Espanol :
[PIANO, VOZ Y VIOLÍN]
¿Tiene planes para la noche del viernes 17 de octubre?
Le invitamos a unirse a nosotros en la segunda edición de nuestro concierto a la luz de las velas.
Imagínese una velada otoñal junto al fuego, bañada por una música suave… ¡Qué buena manera de relajarse!
Viernes 17 de octubre 20.30 h | Entrada gratuita ?
Con un trío de profesores del ME2C | Matthias Barlier (piano), Sarah Brandmeyer (voz) y Constance Durant (violín)
¡Invita a tus amigos y ven a compartir esta experiencia única!
Información e inscripciones: maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25
L’événement Concert Piano, Voix et Violon Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-10-08 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS