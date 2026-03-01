Concert Piano, Voix et Violon Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur

Concert Piano, Voix et Violon

[PIANO, VOIX & VIOLON]

Réunis par l’amitié, le Trio Mosaïque — Sarah Brandmeyer, Constance Durant et Matthias Barlier, musiciens locaux et pédagogues à la Musiqu Ecole — fait dialoguer quatre voix instrumentales le piano, le chant, le violon et le violoncelle. Programme éclectique, tour à tour intime, lumineux et expressif, qui promet un rendez-vous vibrant à la lueur des bougies !

Lieu Maison de la Forêt, 201 route de Machet, 54480 Saint-Sauveur.

Public Pour tous les amoureux de musique

Tarif Entrée gratuite, tarif au chapeau

Infos et inscription maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25Tout public

Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr

English :

[PIANO, VOICE & VIOLIN]

Brought together by friendship, the Trio Mosaïque? Sarah Brandmeyer, Constance Durant and Matthias Barlier, local musicians and teachers at La Musiqu Ecole? bring together four instrumental voices: piano, vocals, violin and cello. An eclectic program, by turns intimate, luminous and expressive, promising a vibrant candlelit rendezvous!

Venue: Maison de la Forêt, 201 route de Machet, 54480 Saint-Sauveur.

Public: For all music lovers

Price: Free admission, by the hat

Information and registration: maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25

