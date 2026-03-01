Concert Piano, Voix et Violon Lieu-dit Norroy Maison de la forêt Saint-Sauveur
Concert Piano, Voix et Violon
samedi 21 mars 2026.
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur Meurthe-et-Moselle
Samedi 2026-03-21 19:00:00
2026-03-21
[PIANO, VOIX & VIOLON]
Réunis par l’amitié, le Trio Mosaïque — Sarah Brandmeyer, Constance Durant et Matthias Barlier, musiciens locaux et pédagogues à la Musiqu Ecole — fait dialoguer quatre voix instrumentales le piano, le chant, le violon et le violoncelle. Programme éclectique, tour à tour intime, lumineux et expressif, qui promet un rendez-vous vibrant à la lueur des bougies !
Lieu Maison de la Forêt, 201 route de Machet, 54480 Saint-Sauveur.
Public Pour tous les amoureux de musique
Tarif Entrée gratuite, tarif au chapeau
Infos et inscription maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25Tout public
Lieu-dit Norroy Maison de la forêt 201 Route de Machet Saint-Sauveur 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 71 23 25 maisondelaforet@ccvp.fr
English :
[PIANO, VOICE & VIOLIN]
Brought together by friendship, the Trio Mosaïque? Sarah Brandmeyer, Constance Durant and Matthias Barlier, local musicians and teachers at La Musiqu Ecole? bring together four instrumental voices: piano, vocals, violin and cello. An eclectic program, by turns intimate, luminous and expressive, promising a vibrant candlelit rendezvous!
Venue: Maison de la Forêt, 201 route de Machet, 54480 Saint-Sauveur.
Public: For all music lovers
Price: Free admission, by the hat
Information and registration: maisondelaforet@ccvp.fr | 03 83 71 23 25
