Concert Piano-Voix Joël Dahan Myriam Labant Temple protestant Aix-en-Provence

Concert Piano-Voix Joël Dahan Myriam Labant

Samedi 7 février 2026 de 19h30 à 21h. Temple protestant 4 rue Villars Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Concert Piano voix Joël Dahan Myriam Labant, avec la participation de Magali Braconnot et François-Xavier Rozen.

Regards sur le monde en chansons, accompagnés par une pianiste de jazz exceptionnelle. Chansons sur les ados, le couple, les petits derniers, mais aussi la propagande, l’amitié… avec humour, réalisme mais plein d’espérance. Des tranches de vie dans lesquelles petits et grands se reconnaîtront sûrement. .

Temple protestant 4 rue Villars Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 60 50 45 35

English :

