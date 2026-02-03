Concert piano/voix Marthe Prud’homme Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Concert piano/voix Marthe Prud’homme

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 21:00:00

Date(s) :

2026-03-13

Mise en musique de poèmes.

Marthe PRUD’HOMME, compositrice autrice interprète, artiste havraise dont les chansons intimistes en français et en anglais mêlent poésie et optimisme dans la lignée de Clara Ysé.

Ses inspirations l’amènent à mettre en musique des poèmes, notamment Ils cassent le monde de Boris Vian, et Un coeur sur mon coeur de François Staal.

Marthe se produira vendredi 13 mars à La Librairie La Distillerie en piano solo.

Un spectacle sonore unique qui invite chacun à cultiver une vision constructive de son propre chemin. .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert piano/voix Marthe Prud’homme

Poems set to music.

L’événement Concert piano/voix Marthe Prud’homme Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-02-03 par OT Terre d’Auge Tourisme