Concert Piano-Voix Silda Hôtel de Crancé Châlons-en-Champagne

Hôtel de Crancé 2 Rue de Chastillon Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

2025-12-19

L’artiste châlonnaise SILDA dévoile un nouveau format musical inédit Confidences sur Canapé, un concert piano-voix intimiste, interactif et humain.

Pensé et développé à Châlons-en-Champagne, Confidences sur Canapé s’inscrit pleinement dans la dynamique artistique locale. Ce format inédit valorise non seulement le travail de SILDA, artiste de la région, mais aussi le patrimoine architectural châlonnais en mettant en lumière l’Hôtel de Crancé, véritable bijou du centre-ville.

Un concert piano-voix interactif plus qu’un live, une rencontre

“Confidences sur Canapé” est un concert piano-voix unique où SILDA, assise sur son canapé, la signature visuelle du projet, invite les spectateurs à vivre un moment privilégié composé de chansons, d’histoires personnelles et d’échanges spontanés.

Elle sera accompagnée au piano par Fred Gouaille, dans une formule épurée et sensible qui met en avant sa voix, son écriture et son authenticité.

Ambiance du concert

• piano-voix acoustique

• lumières tamisées

• décor sobre et élégant

• proximité immédiate avec le public

• temps d’échange, questions et instant photo collectif

Une immersion totale dans l’univers de Silda, conçue pour créer émotion, écoute et intimité. .

