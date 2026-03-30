Concert PIAZZA TANGO Gare des Lumières Aisey-sur-Seine
Concert PIAZZA TANGO Gare des Lumières Aisey-sur-Seine vendredi 10 avril 2026.
Concert PIAZZA TANGO
Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Piazza Tango propose un voyage en terre argentine et plus particulièrement dans l’univers tango, en plaçant les émotions au service de la danse.
Fort de son intensité et de sa musicalité, Piazza Tango traverse un répertoire classique et contemporain pour ne garder que le plus précieux de cette culture intemporelle ! Ils créent un univers intime tout en plongeant les spectateurs dans l’ambiance Portègne.
Patricia Scrocco Violon
Gonzalo Gudino Piano
Michel Ludwiczak -Bandoneon
Restauration dès 19h sur réservation.
C O N C E R T à 20h
(pas de réservation 1er arrivés, 1ers placés…)
Participation libre
Ouvert aux adhérents et donc à tous (2€/journée-25€/année) .
Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com
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English : Concert PIAZZA TANGO
L’événement Concert PIAZZA TANGO Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-03-26 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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