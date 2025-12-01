Concert Piche + TedaAk Café Charbon Nevers Nevers

Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12 23:00:00

2025-12-12

Une date en coproduction avec La Maison Nevers

PICHE [rap]

Le Rap et les paillettes appartiennent à tout le monde, et sont loin d’être incompatibles !

Au carrefour du chant, du rap, de la danse et du drag, PICHE embrasse sans peur aucune la scène pour délivrer des performances inégalables, dignes des plus grands shows. En 2023, c’est même la révélation mondiale avec la saison 2 de Drag Race France, la saison la mieux notée dans le monde. Un buzz plus que mérité pour cette artiste unique, qui a su conquérir une des plus grandes scènes du monde en performant lors de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris 2024 !

Parée de son 1er EP, la capitale conquise avec un Élysée Montmartre plein à craquer, PICHE va maintenant faire trembler les scènes de France en tournée ! Prêt.e à en découdre ?

TedaAk [techno rap]

TedaAk, c’est une identité artistique un peu ovni, qui mélange sans complexe les vibes Tekno, rap, punk et queer. Avec pas mal d’humour et un goût pour l’absurde, iel n’hésite pas à foncer dans des sujets qui dérangent comme la religion, la police, la sexualité ou les questions de genre. Son délire ? Des créations faites de collages d’idées, de détournements, de mix bizarres mais ultra parlants. C’est barré, plein de sens, parfois poétique, parfois ironique ou les deux. Si on le connaît surtout pour sa musique et ses sons particuliers, TedaAk compte bien s’éclater aussi dans les arts visuels et la perf’, toujours en quête de nouvelles façons de s’exprimer, plus libres, plus folles, plus vraies. .

Café Charbon Nevers 10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

