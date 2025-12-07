Concert PICK’N POP Frazé
Concert PICK’N POP Frazé dimanche 7 décembre 2025.
Concert PICK’N POP
2 rue du 8 mai 1945 Frazé Eure-et-Loir
Début : 2025-12-07 17:30:00
Venez découvrir ou redécouvrir le duo PICK’N POP le dimanche 7 décembre à 17h30.
Un duo guitare/voix né en Eure-et-Loir avec des reprises pop et des morceaux de guitare à deux voix.
Concert gratuit, sur réservation
2 rue du 8 mai 1945 Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34 lapasserelle@fraze.fr
English :
Come and discover or rediscover the PICK’N POP duo on Sunday December 7 at 5:30pm.
A guitar/vocal duo born in the Eure-et-Loir region, with pop covers and two-part guitar pieces.
Free concert, on reservation
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie das Duo PICK’N POP am Sonntag, den 7. Dezember um 17.30 Uhr.
Ein in Eure-et-Loir geborenes Gitarren-/Gesangsduo mit Pop-Covern und zweistimmigen Gitarrenstücken.
Kostenloses Konzert, Reservierung erforderlich
Italiano :
Venite a scoprire o riscoprire il duo PICK’N POP domenica 7 dicembre alle 17.30.
Un duo chitarra/voce nato nella regione dell’Eure-et-Loir, che esegue cover pop e brani per chitarra a due voci.
Concerto gratuito, su prenotazione
Espanol :
Venga a descubrir o redescubrir al dúo PICK’N POP el domingo 7 de diciembre a las 17:30 h.
Dúo de guitarra y voz nacido en la región de Eure-et-Loir, interpretan versiones pop y piezas de guitarra a dos voces.
Concierto gratuito, previa reserva
