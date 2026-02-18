Concert Picon Mon Amour MJC Intercommunale Salle Sabine Sani Aÿ-Champagne

Concert Picon Mon Amour

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne Marne

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 22:30:00

Date(s) :

2026-03-13

Tout public

En duo dans la vie comme à la scène ont dit d’elle qu’elle a du chien et lui du “Deschiens”.

Avec leurs chansons culottées à deux voix, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques.

Lauren, à l’accordéon et au chant, tient sa position d’un franc-parler moqueur pendant que Jojo multi-instrumentiste essaie de lui volet la vedette avec burlesquerie.

Dans ce show musical mélangeant compositions intimes et festives, il et elle nous partagent leur vision du monde où les conventions volent en éclats. .

MJC Intercommunale Salle Sabine Sani 5 Rue de la Liberté Aÿ-Champagne 51160 Marne Grand Est

