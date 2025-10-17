Concert Picon mon amour TARBES Tarbes

Concert Picon mon amour

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2025-10-17 21:00:00

En duo dans la vie comme à la scène on dit d’elle qu’elle a du chien et lui du Deschiens .

Avec leurs chansons culottées à deux voix, ce couple déjanté étanche notre soif musicale et fait swinguer nos zygomatiques.

Lauren, à l’accordéon et au chant, tient sa position d’un franc-parler moqueur pendant que Jojo multi-instrumentiste essaie de lui voler la vedette avec burlesquerie. Dans ce show musical mélangeant compositions intimes et festives, il et elle nous partagent leur vision du monde où les conventions volent en éclats.

TARBES 23 rue Paul Cézanne Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 51 32 98 contact@lagespe.com

English :

As a duo in life and on stage, she’s known as the « dog » and he’s known as the « Deschiens ».

With their tongue-in-cheek two-part songs, this de?jante duo quench our musical thirst and get our zygomatic muscles swinging.

Lauren, in tune and vocals, holds her ground with mocking directness, while multi-instrumentalist Jojo burlesquely tries to steal the show. In this musical show mixing intimate and festive compositions, he and she share their vision of a world where conventions fly apart.

German :

Als Duo im Leben und auf der Bühne sagt man von ihr, dass sie einen Hund hat, und von ihm, dass er « Deschiens » ist.

Mit ihren zweistimmigen Liedern stillt dieses elegante Paar unseren musikalischen Durst und bringt unser Jochbein zum Schwingen.

Lauren, die als Akkordeonistin und Sängerin auftritt, hält ihre Position mit spöttischer Offenheit, während Jojo, der Multi-Instrumentalist, versucht, ihr mit Slapstick die Show zu stehlen. In dieser musikalischen Show, die intime und festliche Kompositionen miteinander verbindet, teilen sie und er ihre Sicht auf eine Welt, in der Konventionen zerbrechen.

Italiano :

Come duo, nella vita come in teatro, si dice che lei sia un cane e lui un « Deschiens ».

Con le loro canzoni in due parti, questo dinamico duo placa la nostra sete musicale e fa oscillare i nostri muscoli zigomatici.

Lauren, in sintonia e voce, tiene testa con beffarda schiettezza, mentre il polistrumentista Jojo cerca burlescamente di rubare la scena. In questo spettacolo musicale che mescola composizioni intime e festose, lui e lei condividono la loro visione di un mondo in cui le convenzioni vengono infrante.

Espanol :

Como dúo en la vida como en el teatro, se dice que ella es un perro y él un « Deschiens ».

Con sus canciones a dos voces, este dúo dinámico sacia nuestra sed musical y nos hace mover los músculos cigomáticos.

Lauren, en afinación y voz, se mantiene firme con una franqueza burlona, mientras que el multiinstrumentista Jojo intenta burlescamente robarse el espectáculo. En este espectáculo musical que mezcla composiciones íntimas y festivas, él y ella comparten su visión de un mundo en el que las convenciones se hacen añicos.

