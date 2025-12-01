Concert PIEDS NUS SUR LA BANQUISE Gare des Lumières-Bistrot de la Gare Aisey-sur-Seine

Concert PIEDS NUS SUR LA BANQUISE

Gare des Lumières-Bistrot de la Gare 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Tarif : 10 – 10 – EUR

Autres Tarifs

27 décembre 2025, 19h00

CONCERT !!!

PIEDS NUS SUR LA BANQUISE nous offre une petite parenthèse dans les fêtes.

Petit duo intimiste de chanson française… On rit beaucoup avec ces deux garçons qui chantent des histoires, vous attrapent le cœur et font parfois mouiller les yeux… Guitares, ukulélé, clarinette, melodica subliment des textes sensibles que, parfois, ils écrivent eux-mêmes…

A savourer en toute intimité au Bistrot de la Gare!

19h RESTAURATION (réservation)

20h- CONCERT participation libre (pas de réservations… les 1ers arrivés sont les mieux placés)

Ouvert aux adhérents (2€/journée-20€/l’année) .

