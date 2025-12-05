Concert Pierre Bensusan « Une guitare, une voix »

2 avenue de Lauconnois Château-Thierry Aisne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 15

7.5

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-05 2025-12-07

Plongez dans l’univers envoûtant de Pierre Bensusan avec Une guitare, une voix , un voyage unique en musique du monde les 5, 6 et 7 décembre 2025 à l’amphithéâtre du Palais des Rencontres — vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 17h.

C’est comme si la guitare avait reçu une carte blanche pour jouer toute seule !

Pierre Bensusan revient sur ses terres après huit mois de tournée mondiale pour fêter ses 50 ans de carrière. Compositeur, guitariste, chanteur, il incarne l’excellence et l’originalité. Né en Algérie, il a créé un style unique, reconnu dans le monde entier Amérique du Nord, Europe, Asie… Sur scène, seul avec sa guitare, il nous offrira reprises, nouveautés et covers, sublimés par une création lumière signée Angélique Persem. Un moment rare avec un maître de la World Music.

Le samedi 6 décembre à 17h, retrouvez Pierre Bensusan pour une conférence gratuite au Conservatoire Eugène Jancourt.

Mairie Château-Thierry. 7.5 .

2 avenue de Lauconnois Château-Thierry 02400 Aisne Hauts-de-France

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Pierre Bensusan « Une guitare, une voix » Château-Thierry a été mis à jour le 2025-07-15 par SIM Hauts-de-France Maison du Tourisme Les Portes de la Champagne