Concert Pierre Boussaguet Sharman Plesner Eglise d’Anglesqueville-l’Esneval Anglesqueville-l’Esneval

Concert Pierre Boussaguet Sharman Plesner
Eglise d’Anglesqueville-l’Esneval 1 Rue du Parlement Anglesqueville-l’Esneval Seine-Maritime
Début : 2026-01-11 16:00:00
fin : 2026-01-11
2026-01-11
Concert exceptionnel de Pierre Boussaguet, le contrebassiste de Diana Krall et Michel Legrand, et la violoniste Sharman Plesner, sur le thème Just Duet .
Le violon de Sharman Plesner, classique, rencontre la contrebasse jazz de Pierre Boussaguet, des mélodies originales de Pierre, Just Duet passe de Bach à Michel Legrand, de Ravel à Lalo Shifrin… Le dialogue est continue entre les deux personnalités et leur virtuosité est au service de la joute émulatrice.
Sur réservation .
Eglise d’Anglesqueville-l’Esneval 1 Rue du Parlement Anglesqueville-l’Esneval 76280 Seine-Maritime Normandie
