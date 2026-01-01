Concert Pierre Boussaguet Sharman Plesner Eglise d’Anglesqueville-l’Esneval Anglesqueville-l’Esneval

Concert Pierre Boussaguet Sharman Plesner

Eglise d’Anglesqueville-l’Esneval 1 Rue du Parlement Anglesqueville-l’Esneval Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 16:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-11

Concert exceptionnel de Pierre Boussaguet, le contrebassiste de Diana Krall et Michel Legrand, et la violoniste Sharman Plesner, sur le thème Just Duet .

Le violon de Sharman Plesner, classique, rencontre la contrebasse jazz de Pierre Boussaguet, des mélodies originales de Pierre, Just Duet passe de Bach à Michel Legrand, de Ravel à Lalo Shifrin… Le dialogue est continue entre les deux personnalités et leur virtuosité est au service de la joute émulatrice.

Sur réservation .

