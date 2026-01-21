Concert Pierre, Claudette et le Loup à Aiffres Aiffres

Concert Pierre, Claudette et le Loup à Aiffres

Pierre, Claudette et le Loup

Orchestre de Chambre de Nouvelle Aquitaine

L’oiseau, le canard, le chat, le grand-père, Pierre… et le loup ! Cette foule de personnages bien connue parcourt la Nouvelle-Aquitaine dans une version revisitée et remplie d’humour pour conquérir le cœur des petits et des grands.

Une flûte, un hautbois, une clarinette, un basson et un cor 5 musiciens aguerris de l’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine incarnent chaque personnage à travers des mélodies et des sonorités caractéristiques !

Pour conter l’histoire, ils invitent la comédienne bressuiraise Sandrine Bourreau, alias Claudette Fuzeau. Entre les notes, ce personnage aussi drôle que touchant tissera le fil conducteur de ce joli conte musical et poétique…

Musique Classique et humour 1h10 Dès 6 ans

Tarifs Plein 20€ Adhérent 16€ Réduit 10€ Enfant 6€ .

435 Rue de l’Église Aiffres 79230 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 75 53 58

