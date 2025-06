Concert Pierre Cléry Berck 15 août 2025 07:00

Pas-de-Calais

Concert Pierre Cléry Place de l'Entonnoir Berck Pas-de-Calais

Auteur, compositeur et interprète autodidacte, Pierre Cléry vit musique depuis toujours. À seulement 21 ans, il a déjà plus de 200 concerts à son actif avec un répertoire riche et varié chansons françaises, pop, blues, reggae…Il se produira accompagné de ses musiciens pour une soirée estivale inoubliable. Au programme les titres de son album et de grands standards revisités avec passions.

Vendredi 15 août 20h30 Place de l’Entonnoir .

Berck 62600 Pas-de-Calais Hauts-de-France

