Concert Pierre-Emmanuel Gillet Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois
Concert Pierre-Emmanuel Gillet Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache Ligny-en-Barrois samedi 8 novembre 2025.
Concert Pierre-Emmanuel Gillet
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-08 16:00:00
2025-11-08
Un concert entre folk et blues par le guitariste Pierre-Emmanuel Gillet.
Réservations conseilléesTout public
Médiathèque Jeanne Ancelet-Hustache 7 Rue de l’Asile Ligny-en-Barrois 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 78 43 25 mediatheque.ligny@meusegrandsud.fr
English :
A folk/blues concert by guitarist Pierre-Emmanuel Gillet.
Reservations recommended
German :
Ein Konzert zwischen Folk und Blues von dem Gitarristen Pierre-Emmanuel Gillet.
Reservierungen werden empfohlen
Italiano :
Concerto folk e blues del chitarrista Pierre-Emmanuel Gillet.
Si consiglia di prenotare
Espanol :
Concierto de folk y blues del guitarrista Pierre-Emmanuel Gillet.
Se recomienda reservar
