Concert | Pierre et le Loup et La Symphonie des jouets François Mitterrand de Bergerac Bergerac

Concert | Pierre et le Loup et La Symphonie des jouets

François Mitterrand de Bergerac 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Le Conservatoire de la Dordogne vous invite à un concert familial autour de deux œuvres emblématiques Pierre et le Loup de Prokofiev et La Symphonie des jouets.

Sur scène, près de quarante musiciens accompagnés d’un comédien, tous élèves et enseignants du Conservatoire de la Dordogne, donneront vie à ces œuvres pleines de poésie et de fantaisie.

Entrée gratuite, sur réservation obligatoire via formulaire. .

François Mitterrand de Bergerac 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert | Pierre et le Loup et La Symphonie des jouets Bergerac a été mis à jour le 2026-02-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides