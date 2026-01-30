Concert Pierre et Théo Fouchenneret Conservatoire Darius Milhaud Aix-en-Provence

Concert Pierre et Théo Fouchenneret

Jeudi 2 avril 2026 à partir de 20h30. Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 47 EUR

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

Dans la famille des duos fraternels, voici celui formé par les Fouchenneret, Pierre au violon et Théo au piano.

Après le concert consacré au violon baroque de Sophie de Bardonnèche, place à un récital qui permet d’apprécier le violon classique . Nommé Révélation soliste instrumental aux Victoires de la musique 2019 et parrain de la Petite académie de Pâques, Théo Fouchenneret se produit régulièrement depuis quelques années avec son frère aîné Pierre, qui est un chambriste convaincu.

Les deux musiciens se retrouvent tout particulièrement sur le répertoire romantique, en particulier celui de Schumann, auquel ils ont consacré ces derniers temps plusieurs enregistrements remarqués. De ce dernier, ils interprètent la Sonate n° 3. Elle est précédée du virtuose Rondo brillant de Schubert et suivie de l’audacieuse Sonate n° 1 de Bartók, aussi moderne que passionnée. .

Conservatoire Darius Milhaud 380 Avenue Mozart Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Among fraternal musical duo, here is the one formed by the Fouchennerets, Pierre on violin and Théo on piano.

