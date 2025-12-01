Concert Pierre Garnier Amiens

Concert Pierre Garnier Amiens vendredi 12 décembre 2025.

Concert Pierre Garnier

Avenue de l’Hippodrome Amiens Somme

Tarif : 39 – 39 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Pierre Garnier, le phénomène musical de l’année en solo sur scène !

Après avoir conquis des millions de spectateurs et téléspectateurs grâce à sa voix aussi singulière que puissante et sa personnalité attachante, le grand vainqueur de la Star Academy l’annonce c’est dès 2025 que débutera sa toute première tournée solo, qui se présente comme le préambule du Chaque Seconde Tour .

2024, c’est l’année de tous les records pour Pierre. Depuis sa sortie de l’émission, il enchaine les succès, notamment avec son titre Ceux qu’on était certifié single de diamant (50 000 000 de streams) et devenu un tube incontournable en l’espace de quelques mois seulement. En parallèle, le Star Academy Tour, plus grosse tournée francophone de l’année réunissant plus de 400 000 spectateurs, a été l’occasion pour lui de prouver sa prestance scénique et sa remarquable aisance sur scène.

Son premier album Chaque Seconde suivi de sa tournée solo lui permettront de se présenter individuellement, de dévoiler un bout de sa vie, un bout de lui … Mais surtout, à travers cette première tournée, Pierre partira à la rencontre de son propre public. Celui qui le suit déjà. Qui l’attend déjà. Qui l’aime déjà.

Pierre Garnier, le phénomène musical de l’année en solo sur scène !

Après avoir conquis des millions de spectateurs et téléspectateurs grâce à sa voix aussi singulière que puissante et sa personnalité attachante, le grand vainqueur de la Star Academy l’annonce c’est dès 2025 que débutera sa toute première tournée solo, qui se présente comme le préambule du Chaque Seconde Tour .

2024, c’est l’année de tous les records pour Pierre. Depuis sa sortie de l’émission, il enchaine les succès, notamment avec son titre Ceux qu’on était certifié single de diamant (50 000 000 de streams) et devenu un tube incontournable en l’espace de quelques mois seulement. En parallèle, le Star Academy Tour, plus grosse tournée francophone de l’année réunissant plus de 400 000 spectateurs, a été l’occasion pour lui de prouver sa prestance scénique et sa remarquable aisance sur scène.

Son premier album Chaque Seconde suivi de sa tournée solo lui permettront de se présenter individuellement, de dévoiler un bout de sa vie, un bout de lui … Mais surtout, à travers cette première tournée, Pierre partira à la rencontre de son propre public. Celui qui le suit déjà. Qui l’attend déjà. Qui l’aime déjà. .

Avenue de l’Hippodrome Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

Pierre Garnier, this year’s solo musical phenomenon!

After winning over millions of spectators and TV viewers with his unique, powerful voice and endearing personality, the Star Academy winner has announced that his very first solo tour, the preamble to « Chaque Seconde Tour », will begin in 2025.

2024 is a record-breaking year for Pierre. Since leaving the show, he has enjoyed a string of successes, notably with his song « Ceux qu?on était », which was certified as a diamond single (50,000,000 streams) and became an unmissable hit in the space of just a few months. At the same time, the Star Academy Tour, the biggest French-language tour of the year with over 400,000 spectators, was an opportunity for him to prove his stage presence and remarkable ease on stage.

His debut album « Chaque Seconde », followed by his solo tour, gave him the opportunity to present himself individually, to reveal a bit of his life, a bit of himself? But above all, through this first tour, Pierre will meet his own public. Those who are already following him. Who are already waiting for him. Who already love him.

German :

Pierre Garnier, das musikalische Phänomen des Jahres, solo auf der Bühne!

Nachdem er Millionen von Zuschauern und Fernsehzuschauern mit seiner einzigartigen, kraftvollen Stimme und seiner fesselnden Persönlichkeit erobert hat, kündigt der große Gewinner der Star Academy an: 2025 wird seine allererste Solo-Tournee beginnen, die als Vorspiel der « Chaque Seconde Tour » (Jede zweite Tour) gedacht ist.

2024 ist das Jahr der Rekorde für Pierre. Seit seinem Ausscheiden aus der Show reiht er einen Erfolg an den anderen, insbesondere mit seinem Titel « Ceux qu’on était », der mit einer Diamant-Single ausgezeichnet wurde (50.000.000 Streams) und innerhalb weniger Monate zu einem unumgänglichen Hit wurde. Die Star Academy Tour, die größte französischsprachige Tournee des Jahres mit über 400.000 Zuschauern, bot ihm die Gelegenheit, seine Bühnenpräsenz und seine bemerkenswerte Leichtigkeit auf der Bühne unter Beweis zu stellen.

Sein erstes Album « Chaque Seconde », gefolgt von seiner Solotournee, ermöglichte es ihm, sich individuell vorzustellen, ein Stück seines Lebens, ein Stück von sich selbst zu enthüllen? Vor allem aber wird Pierre auf dieser ersten Tournee seinem eigenen Publikum begegnen. Dasjenige, das ihm bereits folgt. Das bereits auf ihn wartet. Das ihn bereits liebt.

Italiano :

Pierre Garnier, il fenomeno musicale solista di quest’anno!

Dopo aver conquistato milioni di spettatori e telespettatori con la sua voce unica e potente e la sua personalità accattivante, il vincitore di Star Academy ha annunciato che il suo primo tour da solista inizierà nel 2025, come preludio al « Chaque Seconde Tour ».

il 2024 è un anno da record per Pierre. Da quando ha lasciato il programma, ha ottenuto una serie di successi, in particolare con la canzone « Ceux qu’on était », che è stata certificata come singolo di diamante (50.000.000 di stream) ed è diventata una hit inarrestabile nel giro di pochi mesi. Allo stesso tempo, lo Star Academy Tour, la più grande tournée in lingua francese dell’anno, ha attirato più di 400.000 spettatori ed è stata l’occasione per dimostrare la sua presenza scenica e la sua notevole disinvoltura sul palco.

Il suo primo album, Chaque Seconde, seguito dal tour da solista, gli ha dato l’opportunità di presentarsi individualmente, di rivelare un po’ della sua vita, un po’ di sé? Ma soprattutto, attraverso questo primo tour, Pierre incontrerà il suo pubblico. Quello che già lo segue. Che lo stanno già aspettando. Che già lo amano.

Espanol :

Pierre Garnier, ¡el fenómeno musical en solitario de este año!

Tras conquistar a millones de espectadores y telespectadores con su voz única y potente y su personalidad entrañable, el ganador de Star Academy ha anunciado que su primera gira en solitario comenzará en 2025, como preludio de « Chaque Seconde Tour ».

2024 es un año récord para Pierre. Desde su salida del programa, ha cosechado una serie de éxitos, en particular con su canción « Ceux qu’on était », que fue certificada como single de diamante (50.000.000 de streams) y se convirtió en un éxito imparable en tan sólo unos meses. Al mismo tiempo, la Star Academy Tour, la mayor gira francófona del año, atrajo a más de 400.000 espectadores, y fue para él una oportunidad de demostrar su presencia escénica y su notable facilidad en el escenario.

Su primer álbum, Chaque Seconde, seguido de su gira en solitario, le dieron la oportunidad de presentarse individualmente, de revelar un poco de su vida, un poco de sí mismo.. Pero, sobre todo, con esta primera gira, Pierre se encontrará con su propio público. Los que ya le siguen. Los que ya le esperan. Los que ya le quieren.

L’événement Concert Pierre Garnier Amiens a été mis à jour le 2025-01-10 par OT D’AMIENS