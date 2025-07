Concert Pierre Garnier Maxéville

Concert Pierre Garnier Maxéville samedi 6 décembre 2025.

Concert Pierre Garnier

rue du zénith Maxéville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 20:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Pierre Garnier, le phénomène musical de l’année de retour sur scène pour une tournée des zéniths en solo !

Après un préambule de tournée du Chaque Seconde Tour prévu pour début 2025 et complète en 2 heures dès l’ouverture des ventes, le grand vainqueur de la Star Academy partira ensuite sur la route des zéniths à travers toute la France. Car Pierre Garnier, c’est une voix aussi singulière que puissante et une personnalité attachante, qui lui ont permis de conquérir le cœur des millions de spectateurs et téléspectateurs.

2024, c’est l’année de tous les records pour ce jeune artiste de 22 ans. Depuis sa sortie de l’émission, il enchaîne les succès, notamment avec son titre Ceux qu’on était certifié single de diamant (50 000 000 de streams) et devenu un tube incontournable en l’espace de quelques mois seulement. En parallèle, le Star Academy Tour, plus grosse tournée francophone de l’année réunissant plus de 400 000 spectateurs, a été l’occasion pour lui de prouver sa prestance scénique et sa remarquable aisance sur scène. Son premier album Chaque Seconde suivi de cette tournée solo lui permettront de se présenter individuellement, de dévoiler un bout de sa vie, un bout de lui … Mais surtout, à travers cette première tournée, Pierre partira à la rencontre de son propre public. Celui qui le suit déjà. Qui l’attend déjà. Qui l’aime déjà.

Informations et réservations sur le site internet.Tout public

.

rue du zénith Maxéville 54320 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 93 27 27

English :

Pierre Garnier, the musical phenomenon of the year, returns to the stage for a solo Zenith tour!

After a preamble to the « Chaque Seconde Tour », scheduled for early 2025 and completed in 2 hours from the opening of sales, the Star Academy winner will then set off on the road, playing zeniths all over France. Pierre Garnier?s singular, powerful voice and endearing personality have won him the hearts of millions of TV and radio viewers.

2024 is a record-breaking year for the 22-year-old artist. Since leaving the show, he has enjoyed a string of successes, notably with his song « Ceux qu?on était », which was certified as a diamond single (50,000,000 streams) and became an unmissable hit in just a few months. At the same time, the Star Academy Tour, the biggest French-language tour of the year, attracted over 400,000 spectators, and was an opportunity for him to prove his stage presence and remarkable ease on stage. His first album, « Chaque Seconde », followed by this solo tour, gave him the opportunity to present himself individually, to reveal a bit of his life, a bit of himself? But above all, through this first tour, Pierre will meet his own public. Those who are already following him. Who are already waiting for him. Who already love him.

Information and reservations on the website.

German :

Pierre Garnier, das musikalische Phänomen des Jahres, kehrt auf die Bühne zurück, um eine Solo-Tournee durch die Zeniths zu machen!

Nach dem Auftakt der « Chaque Seconde Tour », die für Anfang 2025 geplant ist und innerhalb von zwei Stunden nach Verkaufsstart ausverkauft sein wird, wird der große Gewinner der Star Academy anschließend auf eine Tournee durch ganz Frankreich gehen. Pierre Garnier steht für eine einzigartige, kraftvolle Stimme und eine fesselnde Persönlichkeit, mit der er die Herzen von Millionen von Zuschauern und Fernsehzuschauern erobert hat.

2024 ist das Jahr der Rekorde für den 22-jährigen Künstler. Seit er die Show verlassen hat, feiert er einen Erfolg nach dem anderen, vor allem mit seinem Titel « Ceux qu’on était », der mit einer Diamant-Single ausgezeichnet wurde (50.000.000 Streams) und in nur wenigen Monaten zu einem unumgänglichen Hit wurde. Die Star Academy Tour, die größte französischsprachige Tournee des Jahres mit über 400.000 Zuschauern, bot ihm die Gelegenheit, seine Bühnenpräsenz und seine bemerkenswerte Leichtigkeit auf der Bühne unter Beweis zu stellen. Sein erstes Album « Chaque Seconde », gefolgt von dieser Solotournee, ermöglichte es ihm, sich individuell vorzustellen, ein Stück seines Lebens, ein Stück von sich selbst zu enthüllen? Vor allem aber wird Pierre auf dieser ersten Tournee seinem eigenen Publikum begegnen. Dasjenige, das ihm bereits folgt. Das bereits auf ihn wartet. Das ihn bereits liebt.

Informationen und Reservierungen auf der Website.

Italiano :

Pierre Garnier, il fenomeno musicale dell’anno, torna sul palco per un tour Zenith da solista!

Dopo il preambolo del « Chaque Seconde Tour », previsto per l’inizio del 2025 e andato esaurito in 2 ore appena aperte le vendite, il grande vincitore di Star Academy partirà per gli zenith di tutta la Francia. Pierre Garnier ha una voce tanto unica quanto potente e una personalità altrettanto accattivante, che gli hanno fatto conquistare il cuore di milioni di spettatori.

il 2024 è un anno da record per l’artista 22enne. Dalla sua uscita dal programma, ha ottenuto una serie di successi, in particolare con la canzone « Ceux qu’on était », che è stata certificata come singolo di diamante (50.000.000 di stream) ed è diventata una hit inarrestabile nel giro di pochi mesi. Allo stesso tempo, lo Star Academy Tour, il più grande tour in lingua francese dell’anno, con oltre 400.000 spettatori, è stata l’occasione per dimostrare la sua presenza scenica e la sua notevole disinvoltura sul palco. Il suo album di debutto, Chaque Seconde, seguito da questo tour da solista, gli ha dato l’opportunità di presentarsi individualmente, di rivelare un po’ della sua vita, un po’ di sé? Ma soprattutto, attraverso questo primo tour, Pierre incontrerà il suo pubblico. Quelli che già lo seguono. Che lo stanno già aspettando. Che già lo amano.

Informazioni e prenotazioni sul sito web.

Espanol :

Pierre Garnier, el fenómeno musical del año, ¡vuelve a los escenarios para una gira Zenith en solitario!

Tras un preámbulo de la gira « Chaque Seconde Tour », prevista para principios de 2025 y cuyas entradas se agotaron en 2 horas nada más abrirse la venta, el gran ganador de la Star Academy se lanzará a la carretera de los cenitales por toda Francia. Pierre Garnier posee una voz tan única como poderosa y una personalidad tan entrañable como la suya propia, todo lo cual le ha granjeado el corazón de millones de telespectadores.

2024 es un año récord para este artista de 22 años. Desde su salida del programa, ha cosechado una serie de éxitos, especialmente con su canción « Ceux qu’on était », que fue certificada como single de diamante (50.000.000 de streams) y se convirtió en un éxito imparable en el espacio de unos pocos meses. Al mismo tiempo, la Star Academy Tour, la mayor gira francófona del año, con más de 400.000 espectadores, le brindó la oportunidad de demostrar su presencia escénica y su notable facilidad sobre el escenario. Su álbum de debut, Chaque Seconde, seguido de esta gira en solitario, le dieron la oportunidad de presentarse individualmente, de revelar un poco de su vida, un poco de sí mismo.. Pero sobre todo, a través de esta primera gira, Pierre se encontrará con su propio público. Los que ya le siguen. Los que ya le esperan. Los que ya le quieren.

Información y reservas en el sitio web.

L’événement Concert Pierre Garnier Maxéville a été mis à jour le 2025-07-27 par DESTINATION NANCY