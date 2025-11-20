Concert Pierre Guénard & Coline Rio Châteaugiron

Concert Pierre Guénard & Coline Rio

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-11-20 20:30:00

fin : 2025-11-20

2025-11-20

(re)Découvrez 2 artistes sur la scène du Zéphyr pour un co-plateau d’exception.

Pierre Guénard

Les chansons de Pierre Guénard nous emmènent, loin, haut, et dévoilent un charme paradoxal, capable d’envouter un stade alors qu’elles racontent ce qui fait l’Homme l’amour, la séduction, la paternité, l’enfance, les souvenirs, hier, aujourd’hui et demain. Quand on écoute les chansons de Voltige, son deuxième album, on y met sa propre existence, on s’en empare, on s’y retrouve. Et on danse, les corps se rapprochent et s’oublient.

Coline Rio

L’auteure-compositrice-interprète revient avec de nouvelles couleurs à l’arc-en-ciel de son univers musical guitares, batterie (jouée par l’excellent Raphaël Chassin) et même des intentions vocales assez peu entendues auparavant. Interprète hors pair, Coline Rio nous prend la main et nous emmène aux tréfonds de son âme. .

15 Avenue Pierre le Treut Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

