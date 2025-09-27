Concert « Pierre Jacquet » Badecon-le-Pin

Concert « Pierre Jacquet » Badecon-le-Pin samedi 27 septembre 2025.

Concert « Pierre Jacquet »

Rue Rollinat Badecon-le-Pin Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

Date(s) :

2025-09-27

Concert par Pierre Jacquet chante Brel et ses propres compositions.

Concert dans le cadre des Rencontres Astronomiques Berry Sud de Maillet. .

Rue Rollinat Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 69 04 05

English :

Concert by Pierre Jacquet singing Brel and his own compositions.

German :

Konzert von Pierre Jacquet singt Brel und seine eigenen Kompositionen.

Italiano :

Concerto di Pierre Jacquet che canta Brel e le sue composizioni.

Espanol :

Concierto de Pierre Jacquet cantando a Brel y sus propias composiciones.

L’événement Concert « Pierre Jacquet » Badecon-le-Pin a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Creuse