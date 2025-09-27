Concert « Pierre Jacquet » Badecon-le-Pin
Concert « Pierre Jacquet » Badecon-le-Pin samedi 27 septembre 2025.
Concert « Pierre Jacquet »
Rue Rollinat Badecon-le-Pin Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
Date(s) :
2025-09-27
Concert par Pierre Jacquet chante Brel et ses propres compositions.
Concert dans le cadre des Rencontres Astronomiques Berry Sud de Maillet. .
Rue Rollinat Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 69 04 05
English :
Concert by Pierre Jacquet singing Brel and his own compositions.
German :
Konzert von Pierre Jacquet singt Brel und seine eigenen Kompositionen.
Italiano :
Concerto di Pierre Jacquet che canta Brel e le sue composizioni.
Espanol :
Concierto de Pierre Jacquet cantando a Brel y sus propias composiciones.
L’événement Concert « Pierre Jacquet » Badecon-le-Pin a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Creuse