Concert Pierres & Fils Éguzon-Chantôme
Concert Pierres & Fils Éguzon-Chantôme vendredi 20 février 2026.
Concert Pierres & Fils
3 bis rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre
Début : Vendredi 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Concert par Pierres et Fils, Nous ne nous désolidariserons pas ! à Eguzon.
Une fanfare fantasque et distinguée, qui mêle musique décomplexée et poésie pleine d’humour. .
3 bis rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 66 00 94 lesvieuxchaudrons36270@gmail.com
English :
Concert by Pierres et Fils, Nous ne nous désolidarons pas ! in Eguzon.
