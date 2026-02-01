Concert Pierres & Fils

3 bis rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme Indre

Début : Vendredi 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Concert par Pierres et Fils, Nous ne nous désolidariserons pas ! à Eguzon.

Une fanfare fantasque et distinguée, qui mêle musique décomplexée et poésie pleine d’humour. .

3 bis rue Camille Toussaints Éguzon-Chantôme 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 66 00 94 lesvieuxchaudrons36270@gmail.com

English :

Concert by Pierres et Fils, Nous ne nous désolidarons pas ! in Eguzon.

L’événement Concert Pierres & Fils Éguzon-Chantôme a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Vallée de la Creuse