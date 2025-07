CONCERT « PIERROT DELOR » La Boule d’Or Auberge créative Clamecy

CONCERT « PIERROT DELOR » La Boule d’Or Auberge créative Clamecy jeudi 31 juillet 2025.

CONCERT « PIERROT DELOR »

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31 18:00:00

fin : 2025-07-31 21:00:00

Date(s) :

2025-07-31

Pierrot Delor nous plonge dans une ambiance intimiste où les sons analogiques des synthétiseurs et des boîtes à rythmes se mêlent aux sons acoustiques de la voix, des instruments mélodiques et des percussions. Bar et petite restauration sur place. Entrée libre .

La Boule d’Or Auberge créative 5 Place de Bethléem Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 66 37 87 10 autrechapelle@gmail.com

English : CONCERT « PIERROT DELOR »

German : CONCERT « PIERROT DELOR »

Italiano :

Espanol :

L’événement CONCERT « PIERROT DELOR » Clamecy a été mis à jour le 2025-07-19 par OT CLAMECY HAUT NIVERNAIS