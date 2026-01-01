Concert Pierrot dit et chante Nougaro Bar Chez Cathy Penmarch
Concert Pierrot dit et chante Nougaro Bar Chez Cathy Penmarch dimanche 11 janvier 2026.
Concert Pierrot dit et chante Nougaro
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11
Pierrot dit et chante Nougaro, avec Jean-Gilbert Sévilla au piano.
Sur réservation. Libre participation. .
Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Pierrot dit et chante Nougaro
L’événement Concert Pierrot dit et chante Nougaro Penmarch a été mis à jour le 2025-12-30 par OT Destination Pays Bigouden