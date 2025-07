Concert « Pierrot & moi » Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie

Concert « Pierrot & moi » Place du Carol Saint-Cirq-Lapopie vendredi 4 juillet 2025.

Place du Carol Centre international du surréalisme & de la citoyenneté mondiale Maisons André Breton & Émile Joseph-Rignault Saint-Cirq-Lapopie Lot

Tarif : – – EUR

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04

2025-07-04

Organisé par la Maison André Breton, CISCM, en partenariat avec l’association La Rose Impossible

Pierrot & moi, c’est la rencontre de deux amis qui aiment raconter des histoires en chanson. Aux autres surtout, et à soi-même un peu aussi. Il est bien plus pratique de mêler deux voix pour essayer de dire la nécessité de dire, malgré les noeuds, l’amour tel qu’il est et le monde tel qu’il pourrait être. Car s’ils ont raté une marche dans celle du monde, ils ne se lasseront jamais de chanter de quoi est fait l’escalier.

Dans cette formation pour guitare et deux interprètes, c’est l’écriture avant tout qui prend le devant de la scène à travers des chansons aux influences tous azimuts ! .

English :

Organized by Maison André Breton, CISCM, in partnership with the association La Rose Impossible

German :

Organisiert vom Maison André Breton, CISCM, in Partnerschaft mit dem Verein La Rose Impossible

Italiano :

Organizzato dalla Maison André Breton, CISCM, in partenariato con l’associazione La Rose Impossible

Espanol :

Organizado por la Maison André Breton, CISCM, en colaboración con la asociación La Rose Impossible

