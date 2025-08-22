Concert Pigeon Kickers à Trévarn Saint-Urbain
Concert Pigeon Kickers à Trévarn Saint-Urbain vendredi 22 août 2025.
Concert Pigeon Kickers à Trévarn
Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-22 20:30:00
fin : 2025-08-22 22:00:00
Date(s) :
2025-08-22
À l’issue du Super Marché de Trévarn, nous avons la chance d’accueillir le groupe brestois « Pigeon Kickers ». C’est du blues et du bon !
Le concert aura lieu dehors ou dedans, selon la météo. .
Lieu-dit Trévarn Saint-Urbain 29800 Finistère Bretagne +33 6 62 61 03 54
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert Pigeon Kickers à Trévarn Saint-Urbain a été mis à jour le 2025-08-06 par OT LANDERNEAU DAOULAS