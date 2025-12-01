Concert Piment Doux

Salle des fêtes Berhet Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 18:30:00

fin : 2025-12-20 19:30:00

Date(s) :

2025-12-20

Piment Doux est un trio composé de 3 musiciens qui se connaissent depuis longtemps. Musiques métissées, une pincée de voyages, un zeste d’improvisation. Avec Lila Bougeard (percussion, violoncelle, violon), Céline Carmouët (flûte traversière, ukulélé, colombo)et Laurent Marguet (guitare, percussions). .

Salle des fêtes Berhet 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 94 61 59

English :

L’événement Concert Piment Doux Berhet a été mis à jour le 2025-12-10 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose