Concert Pindi – Ngwali Tour, Institut français du Gabon, Libreville

Concert Pindi – Ngwali Tour Vendredi 13 mars, 19h00 Institut français du Gabon Libreville

Début : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T21:00:00+01:00

Fin : 2026-03-13T19:00:00+01:00 – 2026-03-13T21:00:00+01:00

Concert : NGWALI Tour / Pindi

En live le 13 mars 2026 à l’Institut français du Gabon

Après dix (10) représentations nationales et internationales, le groupe de musique trad-actuelle PINDI revient avec le lancement de son nouveau spectacle le NGWALI Tour.

Pour cette représentation, le groupe au complet vous donne rendez-vous le 13 mars à 19h00 pour découvrir une musique qui soigne, une parole qui élève et un projet qui rassemble…

Institut français du Gabon Libreville

Événement se déroulant dans le cadre de la Journée internationale de la Francophonie